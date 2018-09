Achterhoek Younited on Tour in Borculo over crowdfunding

BORCULO - Op woensdagavond 19 september wordt in Borculo de derde en laatste bijeenkomst van Achterhoek Younited on Tour voor 2018 georganiseerd.

Die staat in het teken van crowdfunding en sponsoring. Mark van der Jagt van het Yvonne van Gennip Talentfonds en Talentboek zal de workshop geven. Tijdens eerdere bijeenkomsten waren ontwikkelingspsycholoog Steven Pont en olympisch kampioen schaatsen Stefan Groothuis de hoofdsprekers.

In de nu geplande workshop Crowdfunding en Sponsoring leren talentvolle sporters hoe ze een crowdfundingcampagne op kunnen zetten Daarbij wordt gewerkt aan het formuleren van een verhaal, het benoemen van de benodigde financiën en het antwoord op wat zij aan donateurs en sponsoren te bieden hebben. De workshop is niet alleen interessant voor de sporters zelf. Ook ouders, trainers, coaches, begeleiders vanuit sportverenigingen en andere geïnteresseerden kunnen er zeker baat bij hebben. Zij zijn dan ook van harte welkom.

De derde bijeenkomst van Achterhoek Younited on Tour wordt georganiseerd bij de Gemeente Berkelland, aan de Marktstraat 1 in Borculo. Om 18.45 uur is de inloop, waarna om 19.00 uur het programma starten. Aanmelden is verplicht en kan via www.achterhoekyounited.nl/on-tour.