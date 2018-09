Oude wielertoppers rijden over Gelderse wegen

Hennie Kuiper rijdt mee in de omgeving van Nijmegen op 11 september

BEEK-UBBERGEN - Jan Janssen, Hennie Kuiper, Harm Ottenbros. Je kunt ze zomaar tegenkomen als je op 11 september in de buurt van Nijmegen gaat fietsen.

Deze wielertoppers uit het verleden doen mee aan een tocht van 80 kilometer door de regio Nijmegen. Er wordt verzameld bij hotel 't Spijker in Beek-Ubbergen vanaf 11.00 uur in de ochtend waarna ze om 12.30 uur vertrekken.

Jan Janssen, de eerste Nederlandse winnaar van de Tour in 1968, is van de partij. Hij werd ook wereldkampioen, net als Harm Ottenbros, bijgenaamd de Adelaar van Hoogerheide, en Hennie Kuiper, die ook nog twee keer tweede werd in de Tour en veel klassiekers won, zoals Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen.