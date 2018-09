Vriendinnenclub Warnsveld op weg naar volleybaltop

WARNSVELD - Ze begonnen ooit als een vriendinnenclub, maar de volleybalsters van WSV Warnsveld zijn op weg naar de top.

De laatste tien jaar promoveerden ze vijf keer en ze komen dit seizoen uit in de topdivisie, het op één na hoogste niveau van Nederland. En dat met een ploeg met vrijwel allemaal speelsters uit Warnsveld of omgeving. Zoals Cynthia Luijken, die na twee in de top bij Longa uit Lichtenvoorde terug is in haar geboortedorp.

'WSV gaat het doen zoals WSV het doet. We zijn niet zo groot als Longa, maar of het echt een voorbeeld is? Maar we mogen blijven dromen. Deze club komt van ver en in al die jaren steeds gepromoveerd en nu naar de topdivisie. Het wordt een geweldig avontuur. We zijn strijdlustig.'

Jasmijn Leusveld is één van de belangrijkste speelsters van het team. Ze heeft zin in de topdivisie. 'In eerste instantie willen we erin blijven, maar ik hoop dat we niet onderin gaan spelen. Het is een hele gezellige club. Ik kom zelf uit Eerbeek. Heel bijzonder dat bijna iedereen hier uit Warnsveld of Zutphen komt. Je verdient er geen geld mee, dus iedereen moet daarnaast naar school of stage of werken. Maar iedereen gaat er vol voor.'

De volleybalsters kunnen zich dus niet volledig focussen op hun sport. 'Ik heb een baan van 32 uur en ga daarnaast nog acht uur in de week naar school', vertelt Luijken. 'Het wordt pittig, maar een hele leuke uitdaging. We zijn ooit begonnen als vriendinnenclub en dat hopen we zo vol te houden.'