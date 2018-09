Hidde Jurjus speler van de week

DOETINCHEM - Hidde Jurjus is de speler van de week in de strijd om de Gelderse voetballer van het jaar.

De doelman hield De Graafschap met een aantal prachtige reddingen overeind in Emmen en kreeg daarvoor vijf punten. Jurjus was in 2016 al Gelders voetballer van het jaar en vertrok daarna naar PSV. Vier punten gingen naar Leroy Labylle, de beste man bij NEC tegen Dordrecht. foto: Broer van den Boom

Drie punten gingen naar doelman Norbert Alblas (foto), die een prima debuut kende bij NEC. Fabian Serrarens redde met zijn doelpunt een punt voor De Graafschap en kreeg daarom twee punten. Het laatste punt was voor de degelijke verdedigende Rens van Eijden van NEC.

TUSSENSTAND:

Roy Beerens (Vitesse) 8

Fabian Serrarens (De Graafschap) 7

Tim Matavz (Vitesse) 5

Thulani Serero (Vitesse) 5

Eduardo (Vitesse) 5

Hidde Jurjus (De Graafschap) 5

Sven Braken (NEC) 4

Jake Clarke-Salter (Vitesse) 4

Leroy Labylle (NEC) 4

Mart Dijkstra (NEC) 3

Norbert Alblas (NEC) 3

Bryan Linssen (Vitesse) 2

Brahim Darri (NEC) 2

Sven Nieuwpoort (De Graafschap) 1

Leroy Owusu (De Graafschap) 1

Rens van Eijden (NEC) 1