School staat maandag uitgebreid stil bij overleden leerling Foto: Google Streetview

DOETINCHEM - De vestiging van het Ulenhofcollege in Doetinchem staat maandag uitgebreid stil bij de dood van een van de leerlingen. De 13-jarige jongen overleed zaterdag nadat hij tijdens een voetbalwedstrijd in 's-Heerenberg in botsing kwam met een andere speler.

De jongen zat in mavo-klas 2A van Het Ulenhofcollege. Alle leerlingen van de school hebben maandag het eerste uur vrij gekregen, zegt rector Ton Sipkens. In dat eerste uur komen docenten bij elkaar om te bespreken hoe zij de leerlingen het beste kunnen begeleiden.



In het tweede uur komt elke klas bij elkaar om het met hun mentor en elkaar te hebben over het overlijden van de medeleerling. Daarna vervolgen de klassen hun normale rooster, met uitzondering van de klas van de overleden voetballer. Ondersteuning De leerlingen van die klas volgen de hele dag een ander programma, waarbij een speciaal ondersteuningsteam van de school de klas bijstaat. De mensen van dat team hebben ervaring met ondersteuning van leerlingen in moeilijke tijden. Volgens rector Sipkens wil de school, die net het 50-jarig bestaan wil vieren, over eventuele andere herdenkingen eerst in gesprek met de ouders van de overleden jongen. Zie ook: Dood 13-jarige keeper gesprek van de dag in 's-Heerenberg

Jonge voetballer (13) overlijdt na botsing tijdens wedstrijd