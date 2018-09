In beeld: stoomtreinen trekken bekijks in Beekbergen

De verzameling locomotieven was uniek in West-Europa, zegt de door vrijwilligers gerunde VSM. De stomende gevaartes zijn tot 23 meter lang en wegen soms wel 130 ton. De stoomlocomotieven behoren tot grootste die ooit in Europa rond reden. Onder de belangstellenden waren ook bezoekers uit onder meer Duitsland en België.

De spoorgiganten maakten ritjes in de buurt en werden in Beekbergen voorzien van nieuwe kolen en water. Op een draaischijf werden ze in de juiste richting gezet. In de museumloods waren ook modelspoorbanen opgesteld. Liefhebbers konden daar verder hun hart ophalen op een spoormarkt waar alles op het gebied van spoorwegen en modelbanen verkrijgbaar was.

Een impressie van de stoomtreinen



Foto: Michel van den Wollenberg

Foto: Michel van den Wollenberg

Foto: Michel van den Wollenberg