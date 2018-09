Deel dit artikel:











Kelderman ijzersterk in bergetappe Vuelta

LA HOYA - Wilco Kelderman was bergop misschien wel de beste man in de eerste echte zware aankomst bergop in de Ronde van Spanje.

De Barnevelder eindigde als zesde op La Covatilla. De etappe werd gewonnen door de Amerikaan Ben King voor Bauke Mollema. Daarachter bleven de favorieten lang bij elkaar, totdat Kelderman in de aanval trok. Aanvankelijk kon alleen Nairo Quintana volgen. Daarna kwamen een paar renners terug en plaatste Kelderman nog een versnelling, waarop alleen Lopez en Quintana nog konden reageren. De Brit Simon Yates is de nieuwe leider in het klassement. Kelderman staat pas veertiende op 1 minuut en 40 seconden, omdat hij enkele dagen geleden door materiaalpech 1 minuut en 44 seconden verloor. Als dat niet was gebeurd, had hij nu de leiderstrui gepakt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52