Slutskiy: 'Het was een verschrikkelijke wedstrijd'

ARNHEM - Vitesse-coach Leonid Slutskiy begreep niks van de start van zijn ploeg tegen Ajax zondag. Binnen vijf minuten stond Vitesse al met 0-2 achter.

'Hoe dat kan? Geen idee. Twee schoten op doel, twee doelpunten. Het was echt een verschrikkelijke wedstrijd. Ajax was veel beter, maar het is ook moeilijk om na die twee goals in de eerste vijf minuten nog goed te voetballen. We waren gebroken.'

Foto: Wil Kuijpers

Te veel respect?

De Russische coach sprak voorafgaand aan de wedstrijd al vol lof over Ajax. Hij toonde veel respect en zei dat de Amsterdammers bijna niet te verslaan waren. Was er misschien iets te veel respect?

'Nee, het was de waarheid. Ik vertel wat ik zie en denk. Het is een goed team en we zouden echt wel kansen hebben als we geduldig zouden zijn en gebalanceerd zouden spelen. Als het 0-0 zou blijven, zouden we vanzelf kansen krijgen, maar nu was het wel heel moeilijk.'