Van der Werff na 0-4 nederlaag: 'Goede les van Ajax gekregen'

'De wedstrijd was echt vanaf de eerste minuut voor hen, wij zaten totaal niet in de wedstrijd. We kwamen heel snel 0-1 achter en hadden moeite met hun spel. Ze creëerden echt te veel kansen.'

Want na de 0-1, stond het ook al heel snel 0-2 en 0-3. En vooral achterin zag het er niet goed uit. 'Ik heb de goals nog niet terug gezien', aldus Van der Werff. 'Maar dit kan natuurlijk niet, het gaat veel te makkelijk. Klaar.'

Foto: Wil Kuijpers

Dus sloeg de trainer in de rust ook met zijn vuist op tafel. 'Ja, natuurlijk. Hij legde de vinger op de zere plek. Het ging niet soepeltjes nee.'

'Niemand zag dit aankomen'

En ook aanvallend stond er aan Vitesse-zijde niet veel tegenover. 'Nee, er zat niet meer in. Niemand had dit natuurlijk zien aankomen, want we zaten vol vertrouwen. Maar Ajax gaf ons een goede les.'