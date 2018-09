Bloemenregen vanuit helikopter boven Nijmegen

Kunstenaars Initiatief Blossom organiseerde daar een bloemenregen vanuit een helikopter. Het project Sounds for Falling Flowers had de nodige voeten in de aarde. Zo moesten er 60.000 afgekeurde bloemen met de hand worden geplukt bij een bloemenbedrijf in de buurt van Rotterdam. Op vliegveld Lelystad moest een helikopter worden gestript van onnodige stoelen. Vervolgens werden de 60.000 bloemen aan boord getild.

Intussen gingen tientallen vrijwilligers op een Nijmeegs grasveld in een cirkel om te ervaren hoe het is om met bloemen te worden bestrooid.

Het kunstenaars Initiatief Blossom verzorgt al twintig jaar bloemenregens uit helikopters en vanaf gebouwen en bruggen. Zo is er ieder jaar tijdens de Nijmeegse Vierdaagse een bloemenregen vanaf de Waalbrug.