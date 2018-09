Deel dit artikel:











Stomdronken bestuurder veroorzaakt aanrijdingen in Geldermalsen Foto: ANP

GELDERMALSEN - De politie in Geldermalsen plukte in de nacht van zaterdag op zondag een stomdronken automobilist van de straat. De man had even tevoren twee aanrijdingen veroorzaakt en was doorgereden.

Na een melding troffen agenten de man aan in de buurt van de aanrijdingen. Hij bleek flink te diep in het glaasje te hebben gekeken; de meetapparatuur van de politie gaf maar liefst 1125 Ugl (= microgram alcohol per liter) aan. Meer dan 220 Ugl is al een strafbare zaak. De man bleek bovendien niet in het bezit van een rijbewijs. De agenten sloten de man op ter ontnuchtering. Hij zal zich bij de rechter moeten verantwoorden, aldus de politie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52