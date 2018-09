13.602 sigarettenpeuken opgeruimd in Wageningen, maar is het ook een record?

Het is nog onduidelijk of de 'opbrengst' van de actie voldoende is voor een plek in het Guiness Book of Records. Dat zouden de deelnemers graag willen, maar de uitkomst van de Wageningse actie moet nog worden beoordeeld.

Foto: Omroep Gelderland

Eerder dit jaar werd een soortgelijke actie gehouden langs de Noordzee. Daar werd een vergelijkbaar aantal peuken opgeruimd. Het is daarom dus erg onzeker of het Guiness Book of Records wordt gehaald.