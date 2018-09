Arnhem start met gft-inzamelproef voor flats

ARNHEM - De gemeente Arnhem begint dit najaar met een proef voor de inzameling van gft-afval bij tien flats in de stad. De bedoeling is om het voor bewoners makkelijker te maken om hun groenten-, fruit- en tuinafval te scheiden van het andere afval.

Mensen die in een huis wonen hebben daar een speciale kliko voor. Bewoners van een flat of appartement kunnen nu gft-afval de citybin gebruiken. Maar die emmer is groot, en als hij vol is ook zwaar. De gemeente zoekt daarom naar een betere voorziening voor het scheiden van gft-afval voor de hoogbouw.

Speciale container

Bij de proef krijgen de bewoners een bakje om in huis het gft-afval te verzamelen. Voor deze proef kunnen de bewoners kiezen uit verschillende soorten bakjes. Zij kunnen het bakje op elk gewenst moment legen in een container die bij de flat komt te staan.



Na afloop van de proefperiode worden bewoners gevraagd naar hun ervaringen met de verschillende bakjes. Zo kan worden bekeken of het project beviel, zinvol was en een vervolg dient te krijgen.