Dood 13-jarige keeper gesprek van de dag in 's-Heerenberg Foto: Omroep Gelderland Foto: Pixabay

'S-HEERENBERG - De dood van de 13-jarige speler van voetbalvereniging MvR in 's-Heerenberg is het gesprek van de dag. Bij voetbalvereniging Lengel, ook gelegen in 's-Heerenberg, wordt vandaag uitgebreid stilgestaan bij het drama.

De keeper overleed nadat hij zaterdagmiddag tijdens een wedstrijd in botsing kwam met een andere speler. Na de botsing bleef hij op de grond liggen. De jongen werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij later op de dag overleed aan hersenletsel. Alle wedstrijden van MvR zijn vandaag (zondag) afgelast. Bij Lengel wordt wel gespeeld. De spelers dragen rouwbanden en er is een minuut stilte in acht genomen. Iedereen in 's-Heerenberg is enorm geschrokken van de gebeurtenis. Onze verslaggever hoorde vandaag al meerdere keren de opmerking: 'Als we iets kunnen doen, doen we het.' Reactie van burgemeester De burgemeester van de gemeente Montferland, Peter de Baat, is geschokt en leeft mee met de nabestaanden van het spelertje en met beide clubs. De impact is groot. De burgemeester gaat een dezer dagen langs bij de nabestaanden. Zie ook: Jonge voetballer (13) overlijdt na botsing tijdens wedstrijd Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52