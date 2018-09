Vitesse afgeslacht door Ajax: 0-4

Deel dit artikel:











ARNHEM - Vitesse heeft zondag een kansloze middag gehad in eigen stadion. De Arnhemse ploeg ging in de topper tegen Ajax met 0-4 onderuit. Het duel was al binnen tien minuten beslist, toen Ziyech en Huntelaar al hadden gescoord. Daarmee verloor Vitesse voor de eerste keer in de competitie.

EINDSTAND VITESSE-AJAX: 0-4 90': Afgelopen! 90': Beerens krijgt nog de kans op de 1-4, maar hij schiet de bal heel hoog over. 89': Ødegaard laat iets van zijn klasse zien. Eerst schiet hij zelf op goal na een mooie individuele actie, maar Onana pakt de bal. Even later legt hij de bal af op Linssen, maar ook dat schot wordt gepakt. 88': Tadic ook nog met een schot, maar Eduardo keert hem. 86': Wissel bij Vitesse. Foor gaat eraf, Bruns komt erin. 85': En ook Huntelaar kan de 0-5 maken, maar deze stift gaat over doelman Eduardo en over de goal heen. 84': Donny van de Beek uit Nijkerkerveen krijgt nog de kans op de 0-5, maar hij stuit op Eduardo. 79': Wissel bij Vitesse. Matavz gaat er vanaf, Darfalou komt erbij. 73': Kans voor Linssen. Onana redt uitstekend. 72': Lasse Schöne, oud-De Graafschap en -NEC, mag ook nog meedoen bij Ajax. 69': Navarone Foor heeft ook bizar weinig kunnen inbrengen vandaag. Foto: Wil Kuijpers 66': Leonid Slutskiy begrijpt niks van het spel van zijn ploeg vandaag. Foto: Wil Kuijpers 63': Serero ligt met pijn op de grond, maar de middenvelder lijkt verder te kunnen. 62': Zowaar nu een grote kans voor Vitesse. Van der Werff kan van dichtbij koppen, maar ziet Onana zijn inzet keren. 58': GOAL! Nu is het alsnog 0-4. Klaas-Jan Huntelaar stift Ajax naar de vierde treffer. 57': Geen goal! De VAR keurt hem alsnog af. 57': GOAL! Huntelaar met zijn tweede. Vitesse dacht aan buitenspel en laat Ziyech lopen, die geeft de bal op de Angerlose spits en die maakt keurig af. 55': Ajax is ook niet meer echt geïnspireerd en Vitesse nog steeds machteloos, dus is er weinig aan in GelreDome. 46': De tweede helft begint. Ødegaard is ingevallen voor Bero, die op het middenveld compleet overlopen werd. Maar hij was niet de enige. 45': Rust. 44': Ajax drukt nog even door. Het zou zomaar nog 0-4 kunnen worden voor rust. 43': Er zit helemaal niks in bij Vitesse vandaag. Nu wordt er ook weer een bal zomaar over de zijlijn getrapt. Een hele slechte vertoning van de Arnhemse ploeg. 42': Frustratie bij Bryan Linssen, die pakt een gele kaart met een harde tackle. 39': Vitesse-coach Leonid Slutskiy laat Ødegaard warmlopen. Die gaat dus na de rust meteen invallen. 34': Kansje voor Vitesse. Diezelfde Clarke-Salter raakt de bal nu wel met zijn hoofd, maar kopt over het doel van Ajax-doelman Onana. 28': En daar was bijna de 0-4, omdat Clarke-Salter onder een bal door kopt. Maar Huntelaar had deze fout ook niet ingeschat. 22': Navarone Foor krijgt geel voor een schwalbe, terwijl het stadion schreeuwt om een strafschop. 19': GOAL! 10,10,10 klinkt door het stadion. Ajax komt op 0-3 via een goal van Dusan Tadic. 13': Bero krijgt een gele kaart, het was al zijn derde overtreding op een rij. 7': GOAL! Daar is de 0-2 alweer. Ziyech legt een vrije trap keurig op het hoofd van Huntelaar, de Achterhoeker kopt helemaal vrijstaand de 0-2 binnen. 3': GOAL! Ajax komt al meteen op voorsprong. Ziyech haalt van ver uit en Eduardo is kansloos. 1': We zijn begonnen! 14.29 uur: Daar zijn de beide ploegen. 14.27 uur: De bondscoach komt vandaag kijken of Bryan Linssen in aanmerking komt voor het Nederlands elftal. 14.25 uur: De adelaar vliegt weer door het stadion. 14.22 uur: De Vitesse-spelers zoeken de kleedkamer op om zo weer terug te keren. De zwaaiende Navarone Foor maakte vorig jaar op fabelachtige wijze de openingstreffer. 14.20 uur: De huis-dj van Vitesse voorspelt winst vandaag. 14.15 uur: Vitesse-icoon Theo Janssen praat nog even bij met oud-teamgenoot Daley Blind. 14.10 uur: De zenuwen zijn weer duidelijk aanwezig bij Vitesse-trainer Leonid Slutskiy. 14.05 uur: Het wonderkind Martin Ødegaard moet nog even geduld hebben, hij staat er nog naast na zijn debuut vorige week bij AZ. 14.00 uur: De Vitesse-spelers zijn begonnen aan de warming-up. 13.50 uur: Eduardo bewijst de laatste weken dat hij een prima keeper is voor Vitesse. Kan hij vandaag weer de '0' houden? 13.45 uur: Technisch directeur Marc van Hintum mag bij de NOS uitleggen waarom hij Charly Musonda nog gehaald heeft op de slotdag van de transfermarkt. De nieuwste aanwinst is er overigens nog niet, want hij sluit pas na de interlandperiode aan. 13.40 uur: Assistent-trainer Nicky Hofs zet alvast de 'hoedjes' uit op het veld. 13.35 uur Klaas-Jan Huntelaar uit Angerlo staat in de spits bij de Amsterdammers. 13.30 uur: Vitesse speelt met dezelfde elf namen als de afgelopen week. Dat betekent dat er nog altijd geen basisplaats is voor Martin Odegaard. Bero is de nummer 10. Opstelling Vitesse: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Bero, Foor; Beerens, Matavz, Linssen. 13.25 uur: Vitesse won vorig jaar twee keer van Ajax. Thuis was Bryan Linssen de grote man met twee goals in de 3-2 overwinning, uit werd met 1-2 gewonnen. Foto: Broer van den Boom 13.20 uur: De opstelling van Ajax is al bekend. Achterhoeker Klaas-Jan Huntelaar staat daar in de spits. En Hakim Ziyech is natuurlijk de belangrijkste man op het middenveld.