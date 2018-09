Deel dit artikel:











Liveblog: Kan Vitesse in topper tegen Ajax weer stunten? Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Vitesse speelt zondagmiddag opnieuw een topper in de eredivisie. Na de uitwedstrijd bij AZ mag de Arnhemse ploeg zich nu bewijzen tegen Ajax. De Ajacieden hebben het de laatste jaren moeilijk in Arnhem. Wat zal deze topper brengen? Volg alle ontwikkelingen in onderstaand liveblog.

14.05 uur: Het wonderkind Martin Ødegaard moet nog even geduld hebben, hij staat er nog naast na zijn debuut vorige week bij AZ. 14.00 uur: De Vitesse-spelers zijn begonnen aan de warming-up. 13.50 uur: Eduardo bewijst de laatste weken dat hij een prima keeper is voor Vitesse. Kan hij vandaag weer de '0' houden? 13.45 uur: Technisch directeur Marc van Hintum mag bij de NOS uitleggen waarom hij Charly Musonda nog gehaald heeft op de slotdag van de transfermarkt. De nieuwste aanwinst is er overigens nog niet, want hij sluit pas na de interlandperiode aan. 13.40 uur: Assistent-trainer Nicky Hofs zet alvast de 'hoedjes' uit op het veld. 13.35 uur Klaas-Jan Huntelaar uit Angerlo staat in de spits bij de Amsterdammers. 13.30 uur: Vitesse speelt met dezelfde elf namen als de afgelopen week. Dat betekent dat er nog altijd geen basisplaats is voor Martin Odegaard. Bero is de nummer 10. Opstelling Vitesse: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Bero, Foor; Beerens, Matavz, Linssen. 13.25 uur: Vitesse won vorig jaar twee keer van Ajax. Thuis was Bryan Linssen de grote man met twee goals in de 3-2 overwinning, uit werd met 1-2 gewonnen. Foto: Broer van den Boom 13.20 uur: De opstelling van Ajax is al bekend. Achterhoeker Klaas-Jan Huntelaar staat daar in de spits. En Hakim Ziyech is natuurlijk de belangrijkste man op het middenveld. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52