Beschonken bestuurder vliegt uit bocht Foto: REGIO8

ZEDDAM - Een 45-jarige bestuurder is in de nacht van zaterdag op zondag uit de bocht gevlogen op de Beekseweg tussen Beek en Zeddam. De man had teveel gedronken.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

De inwoner van ’s-Heerenberg werd door de ter plaatse gekomen politie aan een blaastest onderworpen. Hij blies 675 ug/l op het ademanalyse apparaat, dat komt neer op 1,5 promille, twee keer de toegestane hoeveelheid.



Zijn auto raakte bij het ongeval zwaar beschadigd en is waarschijnlijk total loss. De bestuurder is zijn rijbewijs, dat hij nodig heeft voor zijn werk, voorlopig kwijt. Verder moet hij een boete betalen en wordt hij aangemeld voor onderzoek bij het CBR. Eerder deze week overkwam een man in Loerbeek hetzelfde. Hij werd eveneens betrapt met teveel drank op achter het stuur.