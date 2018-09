Annemiek van Vleuten wint Ladies Tour

WAGENINGEN - Annemiek van Vleuten heeft zondag de Boels Ladies Tour, een Nederlandse wielerkoers voor vrouwen, gewonnen. De Wageningse hield haar leidende positie tijdens de afsluitende tijdrit in Roosendaal vast. Die tijdrit won ze met overmacht.

Haar winst in de tijdrit betekende niet alleen de eindzege in het klassement, het was ook haar derde etappezege in de Boels Ladies Tour. Van Vleuten won eerder deze week de eerste etappe, een proloog in Arnhem. De 35-jarige wereldkampioene tijdrijden won woensdag ook de tweede etappe in Nijmegen. Ze reed vervolgens dagenlang rond in de leiderstrui.

In de afsluitende tijdrit in Roosendaal verdedigde de Wageningse succesvol een voorsprong van 19 seconden op de nummer twee in het algemeen klassement. Ze bouwde haar voorsprong zelfs uit tot 52 seconden op Ellen van Dijk, die als tweede eindigde in het klassement.