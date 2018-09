Deel dit artikel:











Man gaat door het lint, meerdere huizen uit voorzorg ontruimd Archieffoto

VELP - Een 50-jarige man uit Velp is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden nadat hij volledig door het lint ging. Dat gebeurde in een woning aan de Karekietstraat.

Rond 01.30 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat er een ruzie in de relationele sfeer was. De bewoner van het huis was agressief en sloeg de boel kort en klein. Toen agenten wilden bemiddelen, dreigde de man zijn hond op hen af te sturen en de gaskraan open te draaien. Uit voorzorg werd besloten enkele naastgelegen huizen te ontruimen. Uiteindelijke lukte het de politie contact met de man te krijgen en hem aan te houden. Hij verzette zich hevig waardoor de agenten 'gepast geweld' moesten gebruiken.