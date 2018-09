Terugkijken: slotrit Ladies Tour

ARNHEM - De Boels Ladies Tour, een wielerkoers voor vrouwen, werd zondagmiddag afgesloten met een tijdrit. Annemiek van Vleuten uit Wageningen won de rit met overmacht en won zo ook het eindklassement. TV Gelderland zond de finale van de rit vanaf 15.00 uur rechtstreeks uit, ook op de website en de app.

De eerste etappe, een proloog in Arnhem, werd ook al gewonnen door Van Vleuten. De 35-jarige wereldkampioene tijdrijden won bovendien woensdag ook de tweede etappe in Nijmegen.

Donderdag werd Van Vleuten negende in de massasprint in Gennep. De rit werd gewonnen door de Deense Amalie Dideriksen. Van Vleuten behield de oranje leiderstrui. Haar leidende positie kwam ook in de dagen daarna niet in gevaar.

De presentatie van de live-uitzending was dagelijks in handen van L1-presentator Sander Kleikers en de Arnhemse oud-profrenner Maarten Tjallingii.

Kijk de afsluitende tijdrit van zondag hier terug: