NEC-doelman Gino Coutinho levert contract in

NIJMEGEN - Doelman Gino Coutinho heeft zijn contract bij NEC ingeleverd. De goalie maakte de club kenbaar dat hij stopt met het spelen van betaald voetbal, omdat hij zich niet meer met hart en ziel in kon zetten voor zijn vak. Coutinho noemt het zelf 'een van de moeilijkste beslissingen die hij ooit heeft moeten nemen'.

Coutinho ontbrak afgelopen vrijdag al in de wedstrijd tegen FC Dordrecht, de doelman had zich ziek gemeld. Norbert Alblas stond toen tussen de palen.

'Een moedige keuze'

Directeur Remco Oversier zegt over het vertrek van Coutinho: 'Uiteraard is het voor ons als club ontzettend jammer en balen. Maar het is een moedige keuze, omdat hij richting ons en zichzelf hard en eerlijk heeft moeten zijn en een beslissing heeft genomen wat niet alleen hem, maar ook de club ten goede komt. Dit besluit is uiteraard niet van de ene op de andere dag genomen.'

Coutinho was de eerste doelman bij NEC. Hij speelde de eerste twee competitiewedstrijden. De 36-jarige keeper speelde eerder voor onder meer ADO Den Haag en AZ.