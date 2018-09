'We zijn diep geraakt', verslagenheid is groot na overlijden 13-jarige keeper

'S-HEERENBERG - Het overlijden van een 13-jarige speler van voetbalvereniging MvR in 's-Heerenberg zorgt voor veel verslagenheid. De jongen overleed nadat hij zaterdagmiddag tijdens een wedstrijd in botsing kwam met een andere speler.

'We zijn bij de KNVB diep geraakt door het overlijden van een 13-jarige jeugdvoetballer van MvR uit ’s Heerenberg', schrijft Jan Dirk van der Zee op Twitter. Hij is directeur amateurvoetbal bij de KNVB. 'De jonge doelman overleed na een ‘gewoon’ duel in zijn wedstrijd van vandaag. We leven mee met zijn nabestaanden en de leden van MvR. We zullen er voor MvR zijn.'

Wedstrijden en trainingen afgelast

De jongen deed als keeper mee aan een wedstrijd op sportpark de Boshoek. Na de botsing bleef hij op de grond liggen. De jongen werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij later op de dag overleed aan hersenletsel. Alle wedstrijden van MvR zijn vandaag (zondag) afgelast. Ook de trainingen op maandag gaan niet door.

In de voetbalwereld wordt verslagen op het nieuws gereageerd.

