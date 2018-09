Vier mannen met vuurwapen aangehouden langs A12

ARNHEM - Op parkeerplaats De Schaars, langs de A12 bij Arnhem, zijn in de nacht van zaterdag op zondag vier mannen aangehouden. Het gaat om Amsterdammers (twee mannen van 18 jaar, een man van 23 en een van 28 jaar). Ze hadden een vuurwapen bij zich.

De politie kwam de mannen op het spoor na een ANPR-hit. Met ANPR (Automatic Number Plate Recognition) scant een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De auto van de mannen werd gezien als een voertuig dat mogelijk regelmatig door criminelen zou worden gebruikt. Op de A12 bij Arnhem gaf de agent daarom een stopteken.

Man probeert te ontsnappen

Op parkeerplaats De Schaars controleerde de agent de inzittenden. Een van de mannen probeerde er nog vandoor te gaan, maar hij kon snel door agenten worden aangehouden. Tijdens zijn vlucht gooide de man een tas van zich af met daarin een vuurwapen.

De aanhouding was rond half twee. De auto is in beslag genomen en de zaak wordt nader onderzocht.