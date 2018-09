Dani Centen eert overleden vader Twan met voortzetten keepersschool

BEUGEN - "Ik hoorde hier met mijn vader te staan. Ik hoop wel dat hij trots is."

Dani Centen heeft vandaag het werk van zijn vader Twan voortgezet met een keepersdag van Goalkeeping ABC. Die methode werd ontwikkeld door zijn vader. "We hebben al een start gemaakt met pap. Ondanks alles wat gebeurd is, wil ik hier mee doorgaan." Links Twan Centen, die de methode ontwikkelde

Want precies op deze dag een jaar geleden ging het mis met Twan Centen. De toenmalige keeperstrainer van Achilles'29 werd getroffen door een hersenbloeding en overleed enkele weken later. "Ja, het is puur toeval dat we dit op deze dag doen, maar misschien ook niet. Maar het is belangrijk om de ABC-methode over te blijven brengen, want die heeft hij ontwikkeld. De A staat voor de juiste positie kiezen, de B voor in balbezit komen en de C voor de vervolgactie. We hebben vandaag vijftig keepers en vier profkeepers die op bezoek komen."

"Het is leuk om die jongens een plezierige dag te geven, maar dat ze ook wat geleerd hebben. Als keeper hoor je bij het team, maar ben je ook een eenling. Bij een 3-0 nederlaag kun je een topwedstrijd keepen, maar ook bij 0-0 heel slecht keepen. Het leukste is natuurlijk om in de laatste minuut de beslissende bal te pakken voor je team."

Dani Centen zat in de jeugd bij NEC en stapte daarna over naar Achilles. "Het eerste jaar daar was goed. Ik speelde bijna dertig wedstrijden bij Jong Achilles in de derde divisie en zat vaak op de bank bij het eerste. Het tweede jaar liep anders vanwege pap en het faillissement van de club. Maar ik heb het plezier via Sparta Nijkerk en RKC weer teruggevonden en heb nu getekend bij TOP Oss. Daar ga ik nu voor mijn kansen."

Dani met zijn vader in hun tijd bij Achilles

De keepersdag is een eerbetoon aan zijn vader. "Hij heeft ABC opgericht en dus moeten we ermee door. Ik heb het gevoel dat hij meekijkt, ja. Als er iets niet goed gaat, zal hij het laten merken. Maar hij heeft voor goed weer gezorgd."