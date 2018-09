Deel dit artikel:











Smeulende sigaretten veroorzaken ellende Foto: Twitter @POL_Putten

ERMELO - Restaurant Peacock's aan de Stationsstraat in Ermelo heeft in de nacht van zaterdag op zondag rookschade opgelopen. Smeulende sigaretten in een afvalbak waren de veroorzakers.

De smeulende sigaretten zorgden voor een brand. De brandweer was vlug ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Er stond wel enorm veel rook in het pand. Het restaurant werd daarop geventileerd. Het restaurant was al gesloten toen de brand uitbrak. Er zijn geen gewonden gevallen.