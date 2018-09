Twee geparkeerde auto's verwoest door brand

CULEMBORG - Aan de Frederik van Eedenlaan in Culemborg hebben in de nacht van zaterdag op zondag twee geparkeerde auto's aanzienlijke schade opgelopen door brand.

Een Mazda en een Škoda liepen aan de achterzijde en zijkant schade op. Het is onduidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren.

Even daarvoor stond op het Stationsplein in Culemborg een scooter in de brand. Of er een relatie is tussen beide brandjes is onduidelijk.

De auto's zijn afgesleept.