Deel dit artikel:











Boerderij in Tiel brandt volledig uit Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

TIEL - Een leegstaande boerderij aan de Passewaayse Hogeweg in Tiel is in de nacht van zaterdag op zondag afgebrand.

Het is onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Er waren meerdere korpsen aanwezig om het vuur te bestrijden en er was een hoogwerker ter plaatse. De brand werd rond half vier gemeld. Toen de brandweer ter plaatse was, stond de boerderij al volledig in lichterlaaie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52