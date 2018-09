Deel dit artikel:











Wapens en accu's gevonden in woning in Zutphen Foto: Facebook/Politie Zutphen

ZUTPHEN - De politie heeft zaterdag twee wapens gevonden in een woning aan de Groenmarkt in Zutphen. Twee personen zijn in verband daarmee aangehouden, meldt de politie op Facebook.

Zaterdagochtend om 07.00 uur deed de politie een inval in de woning. Over de precieze aanleiding van de inval zegt de politie vooralsnog niets. Naast de twee wapens trof de politie meerdere accu's van elektrische fietsen aan, net als laders voor de accu's en lopers om fietsen mee open te maken. Van een aantal accu's staat vast dat deze gestolen zijn. Van een aantal accu's is de eigenaar nog niet achterhaald. De politie roept mensen op om aangifte te doen als zij een accu of lader missen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52