Vitesse angstgegner van favoriet Ajax

ARNHEM - Ajax bewaart de afgelopen jaren lang niet altijd goede herinneringen aan de clash met Vitesse.

De Amsterdammers verloren in de laatste zes seizoenen in de eredivisie liefst zes keer van de Arnhemse club. Vorig seizoen ontpopte Vitesse zich helemaal als een soort angstgegner voor Ajax door twee keer te winnen. In Amsterdam won Vitesse, toen nog onder leiding van Henk Fraser, met 2-1. Thuis werd het op 4 maart van dit jaar 3-2.

Ook nu is Vitesse weer in goede doen, zo lijkt het. Het vertrouwen op Papendal in een resultaat is in elk geval groot bij de spelers. Ondanks de twee gelijke spelen tegen Heerenveen en AZ. 'Wij kunnen van iedereen winnen, dus ook van Ajax', stelde Matus Bero zonder blikken of blozen vast. Het verschil tussen beide ploegen is na drie speelronden twee punten in het voordeel van Ajax.

In het seizoen 2016-2017 won Ajax wel twee maal. Beide keren met 1-0. Het jaar daarvoor pakte Vitesse in GelreDome weer de volle winst door vlak voor tijd met 1-0 te zegevieren door een goal van Djurdjevic. In 2015 werd Ajax in de eigen Arena voor de beker zelfs met 4-0 vernederd door Vitesse, dat toen nog werd gecoacht door Peter Bosz.

Bryan Linssen maakte in de laatste drie ontmoetingen met Ajax drie goals. Geen enkele andere speler in de eredivisie passeerde Ajax-keeper André Onana zo vaak.