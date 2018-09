Deel dit artikel:











Jonge voetballer (13) overlijdt na botsing tijdens wedstrijd Foto: Google Streetview

ARNHEM - Een 13-jarige speler van voetbalvereniging MvR in 's-Heerenberg is zaterdag overleden nadat hij tijdens een wedstrijd in botsing kwam met een andere speler. De verslagenheid bij de club is enorm, aldus het clubbestuur.

De jongen deed als keeper mee aan een wedstrijd op sportpark de Boshoek. Na de botsing bleef hij op de grond liggen. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij later op de dag overleed aan hersenletsel. Volgens Willy Stein, bestuurslid van de vereniging, was de botsing er een zoals die heel vaak gebeuren tijdens een wedstrijd. 'Alleen nu bleef deze speler liggen en hij haalde geen adem. Omstanders hebben direct eerste hulp verleend en we hebben 112 gebeld. De wedstrijd werd meteen gestaakt. Een andere wedstrijd op een ander veld ging wel door.' Later kreeg de vereniging het bericht dat de jongen in het ziekenhuis was overleden. 'We hebben zaterdagmiddag een bijeenkomst georganiseerd voor spelers en ouders. Daar kwamen ongeveer 40 personen op af", aldus Stein.



Voor zondag zijn alle wedstrijden van MvR afgelast. De vereniging heeft de KNVB daarvan op de hoogte gesteld. Ook de trainingen op maandag gaan niet door. De voetbalvereniging telt in totaal 650 leden.