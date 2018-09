Deel dit artikel:











Tevreden terugblik op de Airborne Wandeltocht Airborne Wandeltocht (Foto: Omroep Gelderland/Sandra Bulter) Airborne Wandeltocht (Foto: Omroep Gelderland/Esther Stegeman) Airborne Wandeltocht (Foto: Omroep Gelderland/Sandra Bulter)

OOSTERBEEK - De organisatie van de Airborne Wandeltocht in Oosterbeek kijkt tevreden terug op het wandelevenement. Problemen deden zich nauwelijks voor en stemming zat er goed in. Ook wij kijken terug op deze wandelzaterdag, en dat doen we 13 foto's. Omroep Gelderland was er live bij op Radio en TV Gelderland.

TV Gelderland deed live verslag van de 72ste editie van de Airborne Wandeltocht. Bekijk hier de hele uitzending terug.