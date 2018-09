Meer dan tienduizend pompoenen op één plek

NUNSPEET - De jaarlijkse pompoenenmarkt in Nunspeet trok zaterdag enorm veel bekijks. Het was zo druk, dat op het laatste moment nog een extra parkeerplaats moest worden gecreëerd.

Meer dan tienduizend pompoenen en kalebassen lagen er zaterdag klaar voor het publiek.

Tevens was er bij de molen in Nunspeet een keuring van jonge dieren. Wie heeft de mooiste haan, konijn of kip? Keurmeesters bekeken de dieren aandachtig en gaven het diertje een cijfer. Kinderen konden in een speciaal hoekje de dieren op schoot nemen.

Foto: RTV Nunspeet