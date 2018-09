Matus Bero legt de lat altijd hoger: 'Ik wil en kan veel beter'

ARNHEM - Matúš Bero is bij Vitesse vanaf de start van de competitie een vaste waarde als schaduwspits achter Tim Matavz. De Slowaak wil zich tegen Ajax laten zien. 'Wij kunnen iedereen verslaan.'

Hij oogt relaxed na de training op Papendal waar Vitesse zich met een nagenoeg fitte selectie klaar stoomt voor de kraker zondag tegen Ajax. Bero is één van de nieuwelingen. Hij dolt nog wat met keeper Remko Pasveer als het interview voorbij is.

Nu al vaste waarde

De Slowaak paste zich razendsnel aan in Arnhem en was tegen FC Groningen bij de competitieopening al basisspeler. Met een goal en een assist was de 22-jarige middenvelder direct belangrijk. Ook in de twee wedstrijden daarna bleef Bero staan. Ondanks de komst van Martin Odegaard vorige week. En ook tegen Ajax zal trainer Leonid Slutskiy de international weer op stellen als aanvallende speler achter de drie spitsen.

Stap voor stap

'Ik ben blij dat ik speel in deze goede selectie', opent Bero. Ik ben tevreden want dit is mijn positie. Ik kan ook iets defensiever spelen maar ook dan is het mijn spel om voor de goal te komen. Ik bekijk het stap voor stap, maar vind wel dat ik meer moet laten zien.'

Grote afstanden

Hij is één van de duurste zomeraankopen van Vitesse. Voor ongeveer 1,5 miljoen kwam Bero over van Trencin dat Feyenoord nog zo verrassend uitschakelde in de voorronde van de Europa League. Nu is Bero een belangrijke pion in het spel van Vitesse. 'Ik ben het liefst overal in het veld. Leg grote afstanden af. Maar het gaat altijd om het team. Daar speel ik voor. Om altijd te winnen.'

'Ajax beter dan FC Basel'

Zondag wacht de volgens Slutskiy 'grote en serieuze' test voor Vitesse tegen Ajax dat indruk maakte in de voorronde van de Champions League maar nog maar weinig in de competitie. 'Ik vind ze beter dan FC Basel', zegt de Russische coach. Allemaal internationals, een ploeg zonder zwakke plekken.' Bero is ook lovend. 'Iedereen kent de stijl van Ajax. Er zit veel kwaliteit in hun elftal. Maar je moet het altijd weer opnieuw laten zien op het veld. Wij zijn in elk geval klaar om ons ook te laten zien.'

Fifty-fifty

'Ik hoop op een goede sfeer in ons stadion. De kansen zijn fifty-fifty', denkt Bero. Om er vervolgens een cliché tegen aan te gooien. 'Je begint altijd op 0-0 en je weet nooit wat er gebeurt in het voetbal. Het is vooraf altijd open. Maar voor ons een nieuwe uitdaging.' Om er vervolgens nog wat bravoure tegen aan te gooien. 'Ik denk dat wij iedereen kunnen verslaan.'

'Bij Vitesse ben ik echt blij', gaat Bero verder. 'Het voelt als een familieclub. Allemaal aardige mensen. Ook in de kleedkamer is er een goede sfeer. Het is één groep. Ik hoop dat het zo blijft dit seizoen.'