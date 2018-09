Deel dit artikel:











Zwemlessen afgebroken in Tiel na sterke terpentine lucht Foto: Persbureau Heitink

TIEL - Zwembad Groenendaal Plus in Tiel is ontruimd geweest nadat er een sterke terpentine lucht werd geroken. Op dat moment waren er zwemlessen aan de gang, vertelt de brandweer.

Tientallen mensen moesten zaterdagochtend halsoverkop het bad aan de Laan van Westroijen verlaten. Vooral veel kinderen. Niemand raakte onwel door de geur. Na metingen werden er geen gevaarlijke concentraties aangetroffen. Het pand werd geventileerd. Daarna konden de zwemlessen weer verder. De brandweer vermoedt dat er iets mis is met de installatie voor het water van het bad. 'We hebben geadviseerd de installatie door een gespecialiseerd bedrijf te laten nakijken', vertelt een woordvoerder. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52