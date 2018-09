Deel dit artikel:











Paardenmarkt Elst begint maandag uurtje later Foto: Omroep Gelderland

ELST - De paardenmarkt in Elst begint maandagochtend niet om 03.00 uur, maar om 04.00 uur 's nachts. 'Daardoor hoeven de paarden minder lang op de markt te staan', legt voorzitter Johan Huitink van de stichting Paardenmarkt Elst uit. Het is een van de maatregelen om het dierenwelzijn te vergroten. 'We bekijken nog of we in de toekomst ook eerder met de paardenmarkt gaan stoppen.'

De organisatie neemt meerdere maatregelen om het evenement voor de paarden op de markt minder belastend te maken. Zo wordt er dit jaar strenger op toegezien dat alle paarden voldoende voer, stro en water hebben. Nieuw is ook dat de identiteit van alle paarden wordt gecontroleerd voordat de dieren worden toegelaten op de markt. Beveiligers houden de toegangswegen naar de markt in de gaten om te voorkomen dat handelaren de controle omzeilen. (tekst gaat verder onder de video)

Export Een deel van de in Elst verkochte paarden wordt geëxporteerd naar het buitenland. Daarvoor moet de paardenmarkt dit jaar voldoen aan nieuwe, strengere regels. Als eerste paardenmarkt in Nederland krijgt de markt in Elst een speciaal exportcentrum waar dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de paarden medisch keuren en voorzien van de benodigde exportcertificaten. Dierenbescherming wil verbod De Dierenbescherming is ondanks alle nieuwe maatregelen nog altijd voor een verbod op paardenmarkten. 'Zo'n markt kan volgens ons alleen zonder alle commercie eromheen. Anders gaat het mis. Dan staan de paarden te dicht op elkaar en is het te druk', zegt Piko Fieggen van de Dierenbescherming. Volgende generatie De stichting Paardenmarkt Elst denkt nog zeker niet aan stoppen. 'We gaan dit jaar voor de 758-ste keer organiseren en willen graag richting de 1000. Ons doel is om de paardenmarkt door te geven aan de volgende generatie', aldus Johan Huitink. De organisatie verwacht maandagochtend tussen de 1.000 en 1.250 paarden. De markt trekt jaarlijks zo'n 40.000 bezoekers. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52