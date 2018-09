Deel dit artikel:











Herten in Nationaal Park de Hoge Veluwe laat bronstig Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De paringsdrang onder herten in Nationaal Park De Hoge Veluwe komt later op gang dan anders. Oorzaak is de droogte van de afgelopen maanden.

Volgens boswachter Henk Ruseler is de conditie van de hinde cruciaal. 'Zij bepaalt wanneer er gepaard wordt. Die is door gebrek aan voedsel in de afgelopen zomer nog niet optimaal en dus moet er eerst nog worden bij gegeten.' Normaal begint de bronsttijd begin deze maand. Volgens Ruseler hangen de mannetjes al wel rond bij de vrouwtjes, maar hij schat dat de bronsttijd nu een week of twee later begint. De boswachter denkt niet dat er minder kalfjes geboren worden. Daarvoor is het verloop van de winter bepalend. Vorig jaar begon de bronsttijd in Nationaal Park de Hoge Veluwe ook al later. Dat kwam toen door een uitzonderlijk droog voorjaar.