Annemiek van Vleuten behoudt leiding na vijfde etappe Boels Ladies Tour

ARNHEM - De Boels Ladies Tour, een wielerkoers voor vrouwen, ging deze zaterdag verder met een etappe van Sittard naar Sittard. Wereldkampioen Chantal Blaak kwam na van 158 kilometer fietsen zegevierend over de finish. De leiding in het klassement blijft in handen van de Wageningse Annemiek van Vleuten.

Van Vleuten won eerder deze week de eerste etappe, een proloog in Arnhem. De 35-jarige wereldkampioene tijdrijden won woensdag ook de tweede etappe in Nijmegen. Donderdag werd Van Vleuten negende in de massasprint in Gennep. De rit werd gewonnen door de Deense Amalie Dideriksen. Van Vleuten behield de oranje leiderstrui. Op vrijdag won Dideriksen opnieuw en kwam de eerste plek van Van Vleuten niet in gevaar. Morgen is de afsluitende tijdrit in Roosendaal. Van Vleuten verdedigt een voorsprong van 19 seconden op Lucinda Brand. De presentatie van de live-uitzending is dagelijks in handen van L1-presentator Sander Kleikers en de Arnhemse oud-profrenner Maarten Tjallingii. Kijk hier de vijfde etappe van de Boels Ladies Tour terug: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52