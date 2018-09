Deel dit artikel:











Politie haalt in Geldermalsen scooterrijder van de weg met te veel drank op

GELDERMALSEN - De politie heeft in Geldermalsen een scooterrijder van de weg gehaald die te veel had gedronken. Een agent hield de bestuurder in de nacht van vrijdag op zaterdag aan tijdens een surveillance.

De scooterrijder bleek ruim anderhalf keer zoveel te hebben gedronken dan toegestaan. Ook bleek de man geen rijbewijs op zak te hebben. Het is onduidelijk hoe lang de man zijn rijbewijs had. Een beginnende bestuurder kan een boete krijgen van 125 euro en mag een maand geen voertuig besturen. Volgens de politie moet de man zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.