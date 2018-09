Deel dit artikel:











Kapotte acculader zet garagebedrijf in Wehl in brand, vijftien auto's verwoest Foto: Roland Heitink

WEHL - De brand bij een garagebedrijf in Wehl is veroorzaakt door een lader voor een accu. Het apparaat was verbonden aan een auto in showroom, meldt de brandweer.

Bij de brand in het pand aan de Broekhuizerstraat gingen in de nacht van vrijdag op zaterdag vijftien auto's verloren. Ook werden twee boten verwoest. De brandweer slaagde erin een groot deel van het gebouw te behouden. 'Een van de auto's zat aan een druppellader die oververhit is geraakt of waarin mogelijk kortsluiting is ontstaan', aldus een woordvoerder. Andere panden in de buurt van het garagebedrijf liepen rook- en roetschade op. Door de brand was de N318 bij het bedrijf een tijd afgesloten. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52