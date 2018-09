Deel dit artikel:











Brand in showroom, auto's en boten lopen schade op Foto: Roland Heitink

WEHL - In de showroom van een garagebedrijf aan de Broekhuizerstraat in Wehl hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker vijftien auto's en twee boten schade opgelopen. Er woedde een brand in het pand.

WEHL - In de showroom van een garagebedrijf aan de Broekhuizerstraat in Wehl hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker vijftien auto's en twee boten schade opgelopen. Er woedde een brand in het pand.

Omliggende panden hebben ook wat rook- en roetschade opgelopen. Er wordt onderzocht hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De N318, waaraan het garagebedrijf gelegen is, was enige tijd afgesloten. De brandweer moest gebruik maken van de weg om het vuur goed te kunnen bestrijden. Er waren meerdere korpsen aanwezig om de brand te blussen. Er kwam ook een hoogwerker ter plaatse. Dat was omdat de brand enige tijd uitslaand was.