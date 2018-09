Nep-loverboys en lovergirls ingezet op Stadsfeest Doetinchem

DOETINCHEM - Tientallen jongeren zijn vrijdagavond tijdens het Stadsfeest in Doetinchem benaderd door neploverboys en -girls om aan een erotische fotoshoot mee te werken. Maar liefst 80 procent van de jongeren ging mee en verstrekte gegevens.

Opvallend was dat vooral Nederlandse jongeren interesse hadden in het aanbod. 'Allochtone jongeren gaan er minder op in dan Nederlandse jongeren. Anderzijds zien we dat in de praktijk allochtone jongeren ook steeds meer slachtoffer worden', laat de gemeente weten over de actie. Exacte aantallen zijn niet bekend.

Gedwongen prostitutie

Met de actie wil de gemeente Doetinchem, de Veiligheidsregio en de politie de jongeren wijzen op mogelijke hulpmiddelen. 'Het doel is jongeren en ouders bewuster te maken van loverboypraktijken en weerbaarder te maken tegen dergelijke pogingen. Wat soms eenvoudig en relatief onschuldig begint kan makkelijk ontaarden in gedwongen prostitutie', stelt de gemeente in een verklaring. Na de lokpogingen zijn alle jongeren meegenomen voor een gesprek.



Vorig jaar waren er in de Achterhoek drie slachtoffers van loverboypraktijken. In 2015 en 2016 waren dat er respectievelijk vijf en zeven. Instanties denken echter dat het werkelijke aantal veel hoger ligt.