Motorrijder (46) overleden bij ongeluk op Ellecomsedijk

ELLECOM - Een verkeersongeluk bij Doesburg heeft het leven gekost aan een 46-jarige motorrijder uit Zevenaar. De bestuurder van een bestelbus bleef ongedeerd.

Het ongeluk gebeurde zaterdagochtend vroeg op de brug aan de Ellecomsedijk in de N317. De motor en de bestelbus kwamen daar frontaal met elkaar in botsing. Door de klap vlogen beide voertuigen in brand.

Ambulancepersoneel probeerde de motorrijder nog te reanimeren, maar de hulp kwam te laat. De politie verwacht dat de N317 voorlopig in beide richtingen nog afgesloten blijft.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De politie hoopt dat mensen zich melden die iets hebben gezien.