Ernstig ongeval op Ellecomsedijk

ELLECOM - Op de Ellecomsedijk tussen Dieren en Doesburg heeft zaterdagochtend een ernstig ongeval plaatsgevonden tussen een motorrijder en een bestelbus.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De motorrijder is bij het ongeval zwaar gewond geraakt.

Door de klap vloog zowel de bestelbus als de motor in brand. De weg is in beide richtingen voorlopig dicht voor het verkeer.