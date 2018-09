Man zwaargewond na steekpartij in Zutphen

ZUTPHEN - De politie is met meerdere eenheden en honden in de nacht van vrijdag op zaterdag op zoek naar drie mensen die betrokken zijn bij een steekpartij. Eén van de drie zou een man hebben neergestoken die ernstig gewond naar het ziekenhuis is gebracht.

Volgens de politie is er ruzie uitgebroken tussen twee kleine groepen in een horeca-gelegenheid in de Vaaltstraat. Wat precies de aanleiding is voor de ruzie is nog niet bekend. Omdat de dader voortvluchtig is, wordt er midden in de nacht volop gezocht. De politie bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen van de ruzie en de steekpartij. Mensen die iets gezien hebben, kunnen zich melden op 0900-8844.

De politie meldt dat de verdachte vermoedelijk getint is en te voet is gevlucht.