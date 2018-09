Deel dit artikel:











Man (26) zwaargewond na steekpartij in Zutphen Foto: Roland Heitink Foto: Roland Heitink

ZUTPHEN - Een 26-jarige man is zwaargewond geraakt toen hij in Zutphen werd neergestoken. Volgens de politie werd hij naar het ziekenhuis gebracht en is zijn toestand stabiel.

Een groep bezoekers van een café aan de Vaatstraat veroorzaakte in de nacht van vrijdag op zaterdag ruzie. Bij een poging de onruststokers weg te sturen, werd de Zutphenaar door iemand gestoken. De tekst gaat verder onder de video. De dader ging er samen met de groep vandoor. Van degene die gestoken heeft ontbreekt elk spoor. Wel heeft de politie nog een bloedspoor gevonden aan de Polsbroek. Of er een verband is met het neersteken van de man, is nog niet duidelijk. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52