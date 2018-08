De Gier weet dat het niet verheffend was wat NEC liet zien

NIJMEGEN - Jack de Gier erkent dat het weinig verheffend was wat NEC liet zien tegen Dordrecht.

Maar de trainer voert verzachtende omstandigheden aan. "Het is eigenlijk nog net de voorbereiding. Okita is net een week hier en Darri twee-en-een-halve week. Die jongens hebben bij een club niet in wedstrijden gespeeld en hebben geen wedstrijdritme. Dat moet je niet onderschatten. Braken heeft ook de halve voorbereiding gemist door een blessure en Sanniez zelfs de hele voorbereiding. Je kan niet zomaar wedstrijden gaan spelen en meteen top zijn. Er lopen wat jongens op hun tandvlees. Die fase moeten we nu even doorkomen met zo min mogelijk puntverlies en dat is vanavond gelukt."

"Norbert Alblas heeft ons er ook doorheen gesleept. Ik ben heel blij met deze punten. Tegen Cambuur hebben we ze verspeeld, die hebben we vandaag volgens mij teruggekregen. Dordrecht maakte het compact in het verdedigen. Ze kozen voor de omschakeling en daar moet je altijd mee opletten, zeker als je niet goed genoeg bent aan de bal. De 1-0 is eigenlijk het enige voorbeeld waarbij we er voetballend goed doorheen spelen en de juiste bezetting voor het doel hebben."