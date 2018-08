De Graafschap-trainer De Jong opgelucht: 'Ik ben heel blij met een puntje'

EMMEN - De Graafschap-trainer Henk de Jong was na afloop van FC Emmen-De Graafschap (1-1) erg opgelucht. 'Ik ben heel eerlijk, ik ben blij met een puntje.'

'Er is zeker opluchting, want je wil hier niet verliezen', zo sprak de coach na afloop. En dat was bijna gebeurd, want tien minuten voor tijd kwam het veel beter spelende Emmen op voorsprong. Vlak voor tijd maakte Serrarens alsnog gelijk. 'Het was ook niet nodig om hier te verliezen, al is het bij Emmen altijd lastig. Vorig jaar verloren we hier ook met 5-2, met ongeveer dezelfde ploeg. Ik ben dus heel blij met een puntje, daar ben ik eerlijk in.'

En door dat puntje heeft De Graafschap nu vier punten na vier duels. 'En dat is precies op schema. Je moet eigenlijk één van je komende twee thuiswedstrijden winnen en dan sta je boven het schema. Maar als wij aan het eind 34 punten hebben lopen we met zijn allen de polonaise.'

Toch is er nog werk aan de winkel voor het team van De Jong, want voetballend was het vrijdagavond ook niet goed in Emmen. 'Maar daar gaat tijd overheen. We kregen nu wel momenten om er iets van te maken, maar we raakten de bal ook snel kwijt. We werden ook angstig door de druk van Emmen. Maar we spelen uit bij Emmen op een oud kunstgrasveld, ik vind dat we het best goed hebben gedaan.'