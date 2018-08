Doelman Alblas blij met clean sheet bij debuut voor NEC

NIJMEGEN - Norbert Alblas stond voor het eerst onder de lat bij NEC en dat verliep prima.

"Ja, heerlijk, een clean sheet. Ik sta hier met een goed gevoel. Het belangrijkste is dat we die drie punten hebben en die zijn binnen. Die eerste redding weet ik niet eens hoe ik erheen ging, maar voor mij is belangrijkste dat ik die bal eruit haalde. Hoe maakt mij niet uit." foto: Broer van den Boom

"Mooi dat ik vanavond de kans gekregen heb. Ik ga nu verder werken. Uiteindelijk is het aan de trainer wie er volgende week keept. Dat is aan hem. Het was een moeizame wedstrijd van ons, maar goed, je ziet wel dat het team blijft knokken. We laten elkaar zeker niet in de steek. Dat is de basis voor een goed collectief en uiteindelijk voor een mooi seizoen."