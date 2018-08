Uitblinker Jurjus ziet dat De Graafschap op schema ligt

EMMEN - De Graafschap-doelman Hidde Jurjus liet vrijdagavond weer eens zien hoe goed hij kan keepen. De keeper pakte bal op bal en zorgde er eigenlijk voor dat de Superboeren continue in de wedstrijd bleven. Mede dankzij hem werd het 1-1 bij, directe concurrent in de degradatiestrijd, FC Emmen.

'Ik pak inderdaad een aantal goede, moeilijke ballen. Maar bij de goal van Bannink was ik wat minder. Daar wacht ik te lang of hij nou gaat schieten, ik had hem eerder kunnen pakken. Dus daar ben ik niet blij mee. Maar dat hoort ook bij het keepen hè, soms pak je goede ballen en soms valt hij verkeerd.'

Vrijdagavond zag je dat de doelman na een vervelend jaar in Kerkrade weer helemaal opgeleefd was. 'Ja, dat is wel lekker. Ik groei en voel me super fijn hier. Dan zie je toch hoe belangrijk dat is.'

Met het puntje staat De Graafschap nu op vier punten uit vier duels. En dat is volgens de keeper uit Lichtenvoorde een goede start. 'Dat is prima ja, want we zitten in een situatie waarin veel jongens nieuw zijn. Dan is vier uit vier prima, want je wil aan het eind ook 34 uit 34 hebben. Dus we lopen op schema, we gaan met een goed gevoel het weekend in al moeten we kritisch blijven.'