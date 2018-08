Van Oostrum wint NK wielrennen voor burgemeesters

BORCULO - Burgemeester van Berkelland Joost van Oostrum heeft vrijdag het NK wielrennen voor burgemeesters gewonnen.

Het evenement vond dit jaar plaats in Lisse. In de slotfase van de race rekende de eerste burger (48) van de Achterhoekse gemeente af met zijn collega's Frank van der Meijden (Laarbeek) en Marco Out (Assen).

Op Twitter meldde Van Oostrum: 'Niet alle rood-wit-blauwe truien zijn voor Mathieu van der Poel, want de Nederlandse titel voor burgemeesters is dit jaar voor mij.'

Van Oostrum won het NK voor het laatst in 2014. 'Het dreigde vandaag op een sprint uit te draaien', zei hij vrijdagavond tegen Omroep Gelderland, 'maar op een viaduct vlak voor de finish wist ik te ontsnappen.'

'Het ging heel hard'

De koers van 36,5 kilometer werd voorafgegaan door een toertocht van 50 kilometer. Van Oostrum: 'Het wedstrijddeel ging heel hard, met ruim 38 kilometer per uur.'

Oud-burgemeester van Oldebroek Adriaan Hoogendoorn (60), sinds kort drager van de ambtsketen in de gemeente Midden-Groningen, legde in de B-categorie beslag op de derde plaats.

Van Oostrum over die categorie: 'Die hebben we in het leven geroepen om bestuurders van gemeenten zonder wedstrijdervaring in het wielrennen een kans te geven. Want bij de geoefende rijders gaat het eigenlijk om een paar man die steeds om de prijzen fietsen.'